spese trasporto in ambulanza

Lettera

31 marzo 2019 0:00

mio padre invalido civile con accompagnamento per gravi difficoltà di deambulazione ed altre patologie è ricoverato in una casa di cura convenzionata in abruzzo con il ssn, a titolo gratuito per effettuare cure riabilitative ex art 26 legge 833/78, fra qualche giorno verrà dimesso per essere trasferito presso l'ospedale di cerignola in puglia per la chiusura della tracheotomia e decannulazione. secondo i sanitari della casa di cura il trasporto da chieti a cerignola sarebbe a carico della famiglia. è vero? oppure posso pretendere dalla asl di residenza che il trasporto di mio padre sia effettuato a cura e spese della asl di foggia????

Virgilio, dalla provincia di FG



Risposta:

il trasporto in ambulanza è gratuito nei casi di urgenza e quando non ci sono alternative. Altrimenti viene chiesta la partecipazione dell'utente alle spese o il totale accollo delle stesse. Da quanto ci dice sembra che suo padre non abbia una urgenza, ma rientri in un trasferimento da una struttura ad un'altra. Diciamo "sembra" perché ovviamente non siamo in grado di stabilire se lo sia o meno, anche perché le norme sono regionali. Per avere una conferma o meno di quanto le hanno detto alla clinica di Chieti, dovrebbe sentire il suo medico curante e, nel caso, anche l'urp della specifica Asl.