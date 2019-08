Reclamo Ford Auto

Lettera

31 agosto 2019 0:00

Buongiorno, dal 4 Agosto ad oggi sono senz'auto perché la mia FOCUS si è fermata in autostrada ed è stata trainata alla Ford Catone di Caserta. Come indicato nel file allegato, il 1 Agosto avevo avuto problemi di accensione e portata alla Fordstore di Roma dove risiedo. Quando alla Ford di Caserta avrebbero evidenziato problemi di qualità del (7Agosto), sono stato "abbandonato" da Ford: senza auto sostitutiva, niente riparazione causa ferie dell'officina dal 9 al 25 Agosto. Inoltre Assistenza Clienti Ford al telefono ritiene che i danni siano a spese mie, anche se il 1 Agosto l'avevo fatta controllare. L'auto è in leasing e in garanzia. Oggi, alla riapertura ho provato ad avere info da Fordstore Roma e da Ford Caserta senza successo. Il 19 Agosto ho inviato reclamo alla mail tu@ford.com senza risposta. A questo punto vorrei chiedere i danni perché io lavoro in Basilicata e ho già dovuto sostenere 450 euro di spese tra taxi, noleggi e autostrada. Sicuramente dovrei procedere col gestore del distributore ma anche con Ford vorrei che le riparazioni auto siano a loro carico. Inoltre visto il contratto di leasing, vorrei sapere se possibile disdire il contratto visto il comportamento di Ford. In attesa di un vs. cortese riscontro.

Vincenzo, dalla provincia di RM



Risposta:

Le cause del guasto sono attribuite concordemente alla qualità del gasolio e non ad una difformità propria dell'auto. Questo le impedirebbe di ricorrere alla garanzia legale sull'acquisto Ford nei confronti del concessionario venditore. Una eventuale copertura di garanzia può essere prevista a dal produttore Ford e/o da specifiche clausole ad integrazione della sua polizza RCA, con le modalità riportare nei rispettivi contratti.

Quanto alle sue rimostranze nei confronti dell'assistenza Ford, non abbiamo compreso se lei era impedito a trasferire l'auto in altra officina autorizzata Ford in servizio nel periodo pre-ferragostano.