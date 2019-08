Recensioni online

Lettera

24 agosto 2019 0:00

Buongiorno,

la presente per chiedervi alcune informazioni.

Ho soggiornato presso una struttura in Toscana. Ho avuto dei disguidi legati alla partenza anticipata. Ho scritto a voi per chiedervi lumi.

Nel frattempo ero in contatto telefonico con la proprietaria per chiedere i termini di un eventuale rimborso/sconto.

Nel colloquio telefonico ci siamo "lasciati" con la reciproca volontà di approfondire questa possibilità.

Trascorsi pochi giorni le ho scritto queste parole per mail:

"Buongiorno,

ha trovato informazioni?

Posso procedere alla pubblicazione della recensione?

La ringrazio

Buona giornata"

La risposta, oltre a citare le informazioni che ha trovato, presenta anche queste espressioni:

"credo che potrebbe rispondere di danno all’immagine di questa struttura in caso di pubblicazione di recensioni immotivate e giuridicamente infondate. La sua mail ha il sapore di una velata minaccia e forse potrebbe pure configurare un comportamento penalmente rilevante. Non vorrei essere costretta dal prendere provvedimenti, pertanto le dico che al suo posto starei attento a pubblicare a mezzo social recensioni negative prive di fondamento giuridico e morale."

e ancora

"Mi perdoni la franchezza ma le chiedo di astenersi dal pubblicare recensioni immotivate e lesive dell’immagine della struttura che lei stesso telefonicamente ha ammesso essere curata e bella pena il fatto che sarà tenuto a risponderne nelle sedi giuridiche opportune"

Vi chiedo, gentilmente, se tale comportamento è soltanto percepito da me come "fastidioso" o presenta alcuni sfumature di scorrettezza.

Vi ringrazio

Francesco, dalla provincia di MI



Risposta:

a nostro avviso è arrogante ed incivile (se vuole, anche scorretto, ma non giuridicamente), visto che i nostri codici sanzionano non l'espressione di giudizi (positivi o negativi che siano), ma, nel caso, solo quelli che potrebbero essere valutati come diffamatori... dire di essersi trovati male nell'usufruire di un servizio giudicato diverso dagli accordi, non ci sembra strano.