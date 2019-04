Notifiche con Poste Private

Lettera

9 aprile 2019 0:00

Ho ricevuto un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate il 05/03/19; questo avviso mi è stato notificato a mezzo della Società di Poste Private "Nexive", io abito a Modica (RG) in Sicilia e poiché con la nuova liberalizzazione contenuta nella finanziaria 2019 le Poste Private possono essere abilitate alla notifica postale, tramite raccomandata, anche degli atti tributari SOLO dopo essersi munite di "LICENZA SPECIALE INDIVIDUALE", poiché come da costante giurisprudenza della Suprema Corte in merito, queste notifiche sono da ritenersi INESISTENTI se non effettuate da Poste Italiane quale fornitore universale del detto servizio, VORREI SAPERE se alla data del 05/03/19 la Società Nexive era in possesso della LICENZA SPECIALE per la Sicilia ed eventualmente quando l'ha conseguita per potere così proporre Ricorso alla C.T.P. per Notifica non valida ed insanabile come da affermata e costante giurisprudenza.

Aldo, dalla provincia di RG



Risposta:

L'ultimo aggiornamento disponibile è del 5 marzo e la Sicilia non c'è.

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/LICENZE-INDIVIDUALI-SPECIALI-05-03-2019.pdf

Nexive è in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=68191:68191&Itemid=714