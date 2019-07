iscrizione ordine degli ingegneri

Lettera

4 luglio 2019 0:00

L'ordine degli ingegneri di Reggio Calabria mi chiede la ricevuta del avvenuto pagamento della tassa di iscrizione all'ordine negli anni 2010 e 2011. Pensando che la prescrizione fosse in anni cinque ho distrutto tutte le ricevute di pagamento nel 2018.

Come mi devo comportare, ho sempre pagato da più di 40 anni il contributo annuale.

Resto in attesa di un Vostro gentile riscontro

V (RC)



Risposta:

cerchi di far mente locale sull'intermediario che aveva utilizzato per il pagamento e veda di farsi dare ricevuta da loro di questo pagamento.