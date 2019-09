Lettera

19 settembre 2019 0:00

buon giorno,6 anni fa circa mi recai da un urologo della ASL di Genova Nervi per delle macchie bianche comparse sul glande e per una adesione tra prepuzio e glande, la diagnosi fu che avevo contratto l'herpes e candida terapia Zovirax, lavare con acqua tiepida e acido borico e fare bagni invece che docce, poi mi sono trasferito in Toscana dove, visto il peggiorare della situazione, ho fato una nuova visita urologia, ma anche qui non mi e' stato diagnosticato nulla salvo che ormai avevo bisogno di una circoncisione in quanto era sopravvenuta una sinechia totale tra glande e prepuzio, la settimana scorsa (14/9) una visita privata dermatologica mi ha dato finalmente il responso della mia condizione: lichen sclerosus! Malattia rara e incurabile ma che, se presa in tempo, mi avrebbe creato molti meno problemi. Domando: ci possono essere gli estremi per una causa contro il SSN?GrazieCordiali salutiPiervittorio, dalla provincia di GEdimostrando il tutto con perizie che dimostrino quello che lei dice, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:Siccome è altamente probabile che non la prenderanno in considerazione, per proseguire avrà bisogno del supporto di un legale.