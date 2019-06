Bollo in esenzione Legge 104

11 giugno 2019

Buongiorno mio padre è intestatario di un veicolo acquistato nella regione Puglia con i benefici della legge 104 ed è invalido riconosciuto al 100%.

Sono stati contestati i bolli dell'auto.

Pensavo fosse una procedura automatica che il venditore avrebbe dovuto segnalare alla Regione Puglia ed invece così non è stato. a chi posso rivolgermi per risolvere la questione? Ed eventualmente si può ravvedere la buona fede richiedendo l'estinzione di tutte le rate dovute? L'acquisto dell'auto risale al 2011. Grazie

Alfonso, dalla provincia di RM



Risposta:

se c'è una cartella o una ingiunzione fiscale, può fare ricorso all'autorità e nei termini indicati. Provando che suo padre è invalido al 100% sin dal 2011, egli può chiedere l'esenzione del bollo auto degli anni pregressi in base alla legge 104; ci saranno probabilmente sanzioni per non aver comunicato in tempo la esenzione.