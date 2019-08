Annullamento pacchetto viaggio

Lettera

2 agosto 2019 0:00

Buongiorno, il giorno 12/06/2019 ho prenotato 2 pacchetti viaggio, per me e mia moglie, "Tour Oro di Russia 1-8 Agosto 2019" presso l'agenzia 3V Veneto Viaggi Vacanze di Mestre.

La sera del 29/07/2019, due giorni prima della partenza, sono stato avvisato telefonicamente dell'annullamento del viaggio.

Solo dopo innumerevoli solleciti siamo riusciti ad avere una comunicazione ufficiale via mail dell'annullamento del viaggio.

Al momento l'agenzia non ha ancora chiarito con quale modalità intenda procedere per sanare la situazione.

Vorrei che cortesemente mi elencaste quali sono i miei diritti e i conseguenti doveri dell'agenzia avendo già saldato in toto le quote di partecipazione (Anticipo al momento dell'adesione e saldo in data 8/07/2019).

Oltre alla restituzione delle quote, ho diritto al risarcimento per "Danno Vacanza Rovinata"?

Vi ringrazio per l'attenzione e per la vostra gradita risposta

Giorgio, dalla provincia di VI



Risposta:

trova qui tutte le spiegazioni del caso: https://sosonline.aduc.it/scheda/pacchetti+viaggio_14087.php