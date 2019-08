Acquisto climatizzatore inverter freddo /caldo

Lettera

31 agosto 2019 0:00

Buongiorno. Sono proprietario in Liguria di bilocale in condominio con riscaldamento centralizzato e termosifoni dotati di ripartitori. Intenderei acquistare un climatizzatore inverter freddo-caldo (con pompa di calore) classe "A" senza unità esterna (ARGO DD DC inverter al costo di euro 1700 circa). Non ho in corso acquisto mobili nè ristrutturazioni. Posso usufruire di agevolazioni fiscali ed IVA e, nel caso specifico, quali? Posso inoltre chiedere all'Amministratore del Condominio di potermi staccare dal riscaldamento centralizzato? Ringrazio e cordialmente saluto.

Gianfranco, dalla provincia di VC



Risposta:

per le agevolazioni veda qui tipi, modi e procedure: https://sosonline.aduc.it/scheda/incentivi+2016+bonus+fiscali+sulla+casa+detrazioni_23887.php

Per il distacco dal riscaldamento centrale, certo che lo può chiedere; dovrà comunque continuare a pagare una quota condominiale; qui le informazioni del caso: https://www.aduc.it/articolo/impianto+riscaldamento+centralizzato_14553.php