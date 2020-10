Ritardo liquidatore assicurazione

17 ottobre 2020 0:00

Ho una casa in Abruzzo, inagibile dal 2017 causa terremoto. Ho un'assicurazione per il terremoto, attualmente Intesa S. Paolo Assicura. Ho aperto il sinistro e mi hanno fatto la perizia, inviandola a ISP. Da fine luglio (invio perizia a ISP) a oggi ISP non ha ancora dato cenno di accettare la perizia (fatta da loro) e continua a rimandare la liquidazione del danno. Ho fatto due solleciti e il 22/9 ho ricevuto la lettera allegata. Ho chiesto quale fosse il "problema tecnico" a cui si accenna nella lettera ma non ho avuto risposta. Ho chiesto di parlare col liquidatore ma mi hanno detto che non possono fornire i loro recapiti. Preciso che la cifra che mi verrà data verrà scalata dal contributo statale, non intascata da me. La mancanza della decisione di ISP sta bloccando ormai da mesi liter della pratica per la ricostruzione.

Cosa posso fare ancora? Grazie di un consiglio.

Andrea, dalla provincia di RM



Risposta:

dire che per "un problema tecnico" la questione non è stata definita ed è talmente vaga e generica da non significare nulla.

Propenderemmo per inviare un sollecito scritto ad ISP prima di rivolgersi all'IVASS.