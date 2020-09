ISEE Ricorso TAR LAZIO

24 settembre 2020 0:00

Salve, avrei bisogno d'un aggiornamento, sul ricorso al TAR del Lazio relativamente alla compilazione dell'ISEE ed all'esclusione, nella dichiarazione, dei beni mobili ottenuti come risarcimento per danno biologico. Vi allego Link di riferimento.Vi ringrazio per l'eventuale risposta. Cordiali saluti.

Giovanni, dalla provincia di BO



non ci constano novità. Dal 2016, con le sentenze del Tar Lazio confermate poi in sede d'appello, e dalla modifica della legge in merito al calcolo dell'Isee residenziale, gli emolumenti legati alla disabilità non sono da tenere in considerazione in quanto non costituiscono ricchezza. Allo stesso modo un risarcimento del danno biologico, che ricchezza non è, neppure ai fini fiscali e non può esser valutato ai fini isee.

