Lettera

23 ottobre 2020 0:00

Buongiorno,a seguito sospensione fornitura gas presso l'abitazione di Lainate (MI) di mio padre (83enne vedovo che vive da più di 4 anni in Calabria) abbiamo scoperto che da un anno c.ca aveva cambiato gestore passando da ENEL ad IREN ma non ha in possesso nessuna copia del contratto e per lo più non riusciamo a capire come abbia fatto (Tramite telefonata da parte di un Call Center x cui si è approfittato di un anziano con chiare difficoltà cognitive spazio temporali e per cui gli è appena stato diagnosticato un principio di demenza senile).Abbiamo scritto mail alla società IREN (unico canale di contatto) ma ci hanno solo risposto al 31.08.20 di aver preso in carico la pratica e che ci faranno sapere al più presto.Nonostante i ns. solleciti non rispondono alle ns mail; la situazione è che mio padre è qui a Milano x delle visite mediche e ha il gas staccato quindi senza acqua calda x lavarsi e riscaldamento x affrontare il freddo.Ha un arretrato di 1900 euro di bollette non pagate ( Con la vecchia compagnia aveva l'addebito in banca con questa che non sappiamo cosa abbia fatto NO e da qui l'origine degli insoluti) Non sappiamo più come gestire la cosa con questa compagnia "FANTASMA"GrazieEnza, dalla provincia di MIdovete seguire il seguente iter:Scrivere una raccomandata a/r, indirizzata alla sede legale dell'Iren, o una pec in cui spiegate la condizione di salute di Suo padre e l'impossibilità di comprendere come sia stato stipulato il contratto.Chiederete, quindi, l'invio del contratto, o di documentazione che giustifichi questo passaggio, e la rateizzazione delle fatture una volta appuarate che siano legittime.In caso di risposta negativa o se non arriva risposta entro 50 giorni, qui come presentare istanza di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera (ex Aeegsi):