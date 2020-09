Cavi telecom

Lettera

19 settembre 2020 0:00

Devo demolire un abitazione per poi ricostruirla ho già l'autorizzazione della Regione Calabria e la licenza edilizia del comune, ho inviato tre fax alla Telecom 2 raccomandate e una PEC all'ufficio legale. Il primo fax circa 2 mesi fa. Fin ora non ho avuto nessuna risposta da parte loro. Come posso procedere? Considerando che non posso iniziare i lavori a causa loro. Grazie.

Vano, dalla provincia di CZ



Risposta:

troverà qui la risposta al quesito

https://www.aduc.it/articolo/cavi+telefonici+elettrici+nelle+proprieta+private_21674.php;