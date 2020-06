Lettera

1 giugno 2020 0:00

Salve, qualche giorno fa ho sottoscritto un contratto per l'attivazione della fibra FTTH Tiscali chiedendo la portabilità del numero. Vodafone, il mio attuale gestore, fra le condizioni per il diritto di recesso prevede che, per mantenere la rateizzazione della vodafone ready, la richiesta debba pervenire contestualmente alla richiesta di passaggio ad altro operatore. Io non so quando Tiscali farà tale richiesta vorrei quindi sapere come comportarmi. Inoltre, nella richiesta che farò a Vodafone, vorrei citare la delibera di AGCOM n. 348/18/CONS nonché la sentenza del TAR Lazio 1200/2020 chiedendo l'annullamento delle rate restanti restituendo la vodafone station, posto che, oltretutto, ho sottoscritto il contratto nel marzo 2019 quando era già vigente la disposizione sul modem libero, che però non mi è stato proposto ed in "automatico" hanno iserito il loro apparato con rateizzazione in 48 mesi. Vi chiedo pertanto di consigliarmi come procedere sia per la tempistica suddetta che per l'annullamento delle rate restanti. Grazie cordiali salutiGiusila richiesta di passaggio l'ha già fatta, i tempi di Tiscali vanno oltre la richiesta, quindi proceda nella comunicazione. Per il resto, se rientra tra coloro a cui fu rifilato il modem senza informarla, proceda di conseguenza. Nel caso di difficoltà, questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.