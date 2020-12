voucher banda larga, disparità Regione Toscana

Lettera

7 dicembre 2020 0:00

Salve, con la presente volevo segnalare l'assoluta disparità di trattamento che la Regione Toscana ha posto in essere in riguardo al Voucher Pc di 500 euro per la banda larga, richiedendo al MISE che nel proprio territorio fosse limitato solo ad alcuni Comuni. Quindi vuol dire che ci sono aventi diritto di categoria A e di categoria B poichè, per esempio chi vive in un comune come Vecchiano (escluso dal bonus) ma con una maggioranza di utenti che ancora oggi viaggia a 7Mbps non può aderire al bonus soprattutto per sfruttarlo per la DAD.

Certo di aver fatto segnalazione utile alla collettività

Cordiali saluti

Alessio, dalla provincia di PI



Risposta:

La ringraziamo della lettera che ci ha inviato e che pubblichiamo su Cara Aduc.