12 febbraio 2018 0:00

Gentile Aduc,chiedo consigli circa i disagi che io e il mio compagno stiamo passando da quando, in data 11 novembre 2017, abbiamo effettuato la richiesta di trasloco della nostra linea wi-fi sotto rete Fastweb per trasferimento ad altro domicilio nel comune di Torino.La richiesta riguardava nello specifico l'Ultrafibra (regalataci da Fastweb, dato che noi avevamo sottoscritto il contratto per la Fibra semplice l'anno precedente).Sarebbero dovuti venire a metterci la linea il 2 gennaio ma hanno riscontrato che mancasse la centralina, per cui tre settimane fa sono venuti a mettere la centralina in cantina e venerdì scorso, una settimana precisa fa, sarebbero dovuti venire i tecnici a portarci il modem entro le 10. Non si è presentato nessuno e nessuno si è preoccupato di avvisare; da lì abbiamo tentato con ogni mezzo e canale possibile una comunicazione con Fastweb (online su Facebook, Twitter, tramite chat nel portale online del sito Fastweb, tramite richiesta di ricontatto telefonico dallo stesso portale), con risultati nulli fino a oggi, quando sono riuscita a farmi spiegare da un operatore che malauguratamente ci sono stati "lavori straordinari di ampliamento in cabina" e che mi avrebbero richiamata per fissare un nuovo appuntamento. Mi hanno richiamata e ho fissato un appuntamento per il 22 febbraio mattina; nell'attesa che l'evento improbabilmente si realizzi, ho però bisogno di capire se possano esserci gli estremi per un buon risarcimento, anche qualora il trasloco andasse a buon fine, trovandoci già in consistente ritardo oltre il periodo finestra entro il quale si sarebbe dovuto correttamente concludere lo stesso.Il mio compagno è fotografo/videomaker libero professionista e sta subendo dannimorali non indifferenti, non potendo usare internet che per lui è vitale, dovendo inviare lavori ai clienti. Inoltre la mancanza di internet gli preclude la possibilità di navigare agevolmente alla ricerca di nuovi clienti.Abbiamo già subito i danni dovuti all'emissione questo lunedì di una fattura di 50 euro, anticipata, che comprenderebbe anche l'intero mese di gennaio doveovviamente non abbiamo avuto alcuna linea attiva, come potenzialmente succederàper il mese di febbraio. Oggi sono riuscita a mettermi in contatto con l'ufficioamministrativo di Fastweb e mi è stato detto di dover aspettare la conclusione del trasloco per poter chiedere loro un indennizzo; fidandomi poco e temendo ulteriori infinite tempistiche, chiedo cortesemente un piccolo aiuto da parte vostra. Sto già informandomi per la conciliazione con il Corecom Piemonte.Qualora servisse posso anche inviare quanta più documentazione possibile.Ringrazio anticipatamente.Allegra, da Torino (TO)prima della conciliazione occorre fare un tentativo diretto con Fastweb. Per gli indenni rispetto ai tempi sforati, veda qui: https://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+guida+veloce+ai+diritti+alle+tutele_1378.phpOvviamente non paghi quanto le viene chiesto e si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di diffida:Per il prosieguo, legga qui: