Mining City, altro sistema di guadagni 'miracoloso' da evitare

Lettera

11 agosto 2020 0:00

buongiorno

Chissà se questa azienda vi dice qualcosa MINING CITY

Hanno un sistema binario di ricompensa da estrazione di una nuova CRIPTO che sembra sia più sicura del BTC

Si chiama BITCOIN VAULT, quotata su ben 8 ecxchange con performance tipo da 20 dollari a 400 dollari in 4 mesi

https://me.miningcity.com/

Vendono contratti triennali acquistabili in BTC e promettono guadagni derivanti da Mining (versano una quota in dollari ogni giorno alle 21)

Rete (multi leve marketing binario)

E Rivalutazione della cripto quotata attualmente in 8 exchange

Vedendo che trattate anche la sezione truffe ho pensato di scrivervi di questo nuovo progetto partito anche in Italia da pochissimo tempo e non vorrei che fosse l’ennesima frode a danno dei piccoli consumatori

Ho investito us piccola somma conoscendo il mining E il mondo cripto, poi ho letto in rete tutto e il contrario Di tutto e mi è sorto qualche dubbio

Ho pensato di scrivervi Un cordiale saluto

Fabrizio, dalla provincia di TO



Risposta:

Pagamento fisso dei "guadagni", addirittura ogni giorno. Poi sistema multi-level per incrementare in fretta i partecipanti. Non occorre altro per stabilire che il meccanismo sia da evitare. Inoltre è abusivo, ma ciò è l'ultima cosa rispetto al resto.