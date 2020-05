Coronavirus - Recesso anticipato contratto locazione (1467 cc)

Lettera

5 maggio 2020 0:00

Buongiorno,

Vi scrivo per una consulenza rispetto al recesso di un contratto di locazione durante l'emergenza COVID-19.

Per esigenze lavorative ho risieduto per circa un anno a Milano, soggiornando presso una stanza affittata da una nota azienda specializzata nel settore. In data 6 Marzo c.a., prima che fosse pubblicato il primo DPCM che limitava gli spostamenti in Lombardia, decido di tornare nella mia residenza in Abruzzo. Successivamente, come è noto, a seguito delle ordinanze, non ho avuto modo di tornare presso il mio domicilio a Milano e ho deciso di richiedere il recesso del contratto di locazione.

Il contratto stipulato prevede che in caso di recesso anticipato è prevista una penale pari a due mensilità. Tuttavia, vista la situazione di emergenza, ho ritenuto applicabile l'art. 1467 cc e pertanto ho provveduto ad inviare una PEC all'azienda evidenziando la mia volontà di recedere pagando anche il mese di Marzo (mensilità in cui non ho avuto la possibilità di usufruire della stanza causa DPCM COVID-19 ma comunque trascorsa fino alla richiesta di recesso). Dopo circa due settimane dall'invio della PEC non ho ancora ricevuto alcun riscontro.

Vorrei rendere noto anche che, a causa dell'emergenza, l'azienda per cui lavoro ha preso provvedimenti che comportano una diminuzione delle ore lavorative (e quindi dello stipendio).

Sapreste cortesemente indicarmi se l'iter da me condotto è ragionevole? È giusto altrimenti pagare la penale? Se non dovessi ricevere risposta come dovrei agire?

Vi ringrazio.

Cordiali saluti

Gianpaolo, dalla provincia di AQ



Risposta:

le mutate ed eccezionali condizioni intervenute in corso di contratto le consentono la disdetta anticipata del contratto, sussistendone i gravi motivi. In altre parole il vincolo è sciolto solo al termine del periodo di preavviso di due mesi, come indicato nel testo sottoscritto. Non c'è dunque la necessità di ricorrere all'art. 1467 cc.