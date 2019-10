L'Alzheimer e la demenza malattie che vanno sostenute dal sistema sanitario nazionale?

Lettera

31 ottobre 2019 0:00

Buonasera, vorrei capire perché malattie invalidanti come l'Alzheimer e la demenza non ottengono la completa copertura da parte del sistema sanitario nazionale. Le famiglie non sempre possono sobbarcarsi i costi enormi di una struttura come L'RSA e le liste di attesa per gli inserimenti dei pazienti hanno dei tempi biblici. È un diritto del malato qui in Italia, con la sanità che è pubblica, avere la possibilità di essere assistito senza dover pagare? Mio padre è stato definito dal neurologo, non autosufficiente, quindi necessita di assistenza continua che può ricevere solo in una RSA! È dunque una contraddizione nei termini lasciarlo sprovvisto di tale possibilità. Che si può fare visto che ci sono state già sentenze che hanno sancito il diritto alle cure gratuite per questi malati? Non è anche un diritto per i familiari che lo curano di avere la possibilità di condurre un'esistenza libera da tali gravose responsabilità e di vedere curato appropriatamente il proprio caro? Mio padre è stato anche rifiutato da tutti i centri diurni della zona dove abito (regione Marche). Vorrei sapere come inserire mio padre in una RSA senza dover pagare la cifra enorme che mi chiedono, quali sono le possibilità.

Samanta, dalla provincia di AN



Risposta:

comprendiamo il suo sconforto, ma la vicenda diritto/RSA è al momento ben lungi dall'essere risolta. E' diverso tempo che ci siamo impegnati per venire incontro e far sì che i principi da lei enunciati siano rispettati. Siano andati anche in diverse aule giudiziarie, vincendo o perdendo le cause. Ma la vicenda continua. Qui trova le nostre indicazioni in materia: https://sosonline.aduc.it/scheda/rette+residenze+sanitarie+assistenziali+rsa+nuovo_24282.php