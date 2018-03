TARI Torino richieste illegittime

Lettera

17 marzo 2018 0:00

Buongiorno,comunico un grosso problema che potrebbe accomunare molti. Si tratta di una truffa da parte del comune, di proporzioni decisamente importanti. Dopo numerose consulenze con avvocati e sentenze che sostengono la tesi, siamo giunti a conclusione che le sanzioni imposte sulla TARI a Torino siano parzialmente illegittime. Premesso che sto pagando un avviso di accertamento di più di 12.000 euro per una omessa dichiarazione TARI e ho accettato di rateizzare entro i termini per evitare di doverne pagare 20.000 facendo ricorso (e si trattava di un magazzino che utilizzavo ad uso personale,deposito mobili vecchi ecc... non di un'attività remunerativa). La prima irregolarità consiste nel calcolo delle sanzioni del 200% ogni anno. La legge impone che le sanzioni siano dal 100% al 200% e che dev'essere applicata la sanzione minima salvo valide motivazioni, ma il comune applica il 200% a prescindere. La seconda irregolarità è che come indicano molte sentenze come ad esempio quella della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione n. XXIV, con la sentenza n.203 del 21 ottobre 2013, non si può calcolare la sanzione per ogni anno con il calcolo materiale, ma vanno calcolate, sempre su tutti gli anni, ma con il cumulo giuridico. Nel mio caso si parla di una richiesta illegittima di circa 20.000€ scontati a 12.000€ rispetto a circa 7.000€ che dovrei pagare per legge, con ancora la possibilità di essere scontati di un ulteriore 30%. Per ottenere lo sconto del 30% c'è naturalmente la possibilità di pagare entro 60 giorni, ma il "ricatto" da parte del comune che non ho verificato quanto sia legittimo include che sempre per ottenere lo sconto, si accettino le somme dovute senza impugnare l'accertamento, come ho fatto io e praticamente chiunque altro, per non rischiare. Questa ritengo sia una enorme truffa nei confronti dei cittadini, che nonostante siano nel torto della mancata dichiarazione, vengono ingiustamente caricati di ulteriori ingenti spese illegittime. Questione "satellite": io non sono sono più in affitto da due anni nel suddetto magazzino ma continuano ad arrivarmi richieste di pagamento, l'ultima è quella di oggi di circa 1000 euro come anticipo 2018. Non avendo effettuato la dichiarazione TARI iniziale, non ne ho neanche dichiarato la chiusura e con tutta probabilità, neanche chi è subentrato al mio posto lo ha fatto, interrompendo questo salasso nei miei confronti. Sto riscontrando fra le mie conoscenze, che è un problema molto diffuso: molti, non hanno fatto la dichiarazione per superficialità, molti altri stanno pagando sanzioni esorbitanti, alcuni per questo, costretti a chiudere, ma nessuno ha verificato la legittimità di queste richieste da parte del comune. La bolla è grossa: una delle principali fonti di reddito del comune è illegittima. Grazie mille.

Fausto, da Torino (TO)



Risposta:

Faccia subito la dichiarazione di chiusura della posizione Tari poiché fino ad allora continuerà ad essere tenuto al pagamento. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, l'unico strumento per contestarle (insieme alla richiesta di revisione in autotutela) è l'impugnazione dell'avviso di accertamento.