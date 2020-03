spostamento da regione a regione

Lettera

24 marzo 2020 0:00

Buongiorno. Risiedo in Toscana. A gennaio ho prenotato un esame (risonanza magnetica) in Veneto che mi è stato fissato per il 7 aprile alle 12. Volendo spostarmi con l'auto (3,30 ore di viaggio) come mi devo comportare? Quando devo rientrare al mio domicilio e quali comunicazioni dare o adempimenti sostenere?

Faccio anche presente che ho possibilità di essere ospitato a Padova (a 30 km. dalla struttura dove devo sostenere l'esame) presso l'abitazione di un familiare. Anche in questo caso, è possibile? Per quanto tempo? Quali sono gli adempimenti?

In attesa di vs. risposta, cordiali saluti

3921889727

Ernesto, dalla provincia di LI



Risposta:

non è possibile risponderle ora, visto che i provvedimenti limitativi della mobilità hanno, al momento, validità fino al 3 aprile. Se e nel caso, il suo spostamento sembrerebbe rientrar in quelli consentiti, portandosi dietro l'autocertificazione. Ma bisogna attendere.