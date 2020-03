Lettera

8 marzo 2020 0:00

Buonasera, sono una mamma lavoratrice che si trova in difficoltà per la chiusura del nido privato causa corona virus. A seguito di una nostra richiesta di rimborso alla asilo, ci viene detto che non sono tenuti al rimborso ma che per coscienza loro fanno comunque uno sconticino. A seguito di questo discorso ci mostrano pure una lettera della fism Sicilia dove viene scritto che non sono tenuti al rimborso.Vorrei sapere come muovermi. Grazie anticipatamenteRosalia, dalla provincia di PAnon si capisce perché non dovrebbero rimborsare, visto che non rendono il servizio per cui pagate. Qui trova un nostro specifico comunicato: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+bimbi+casa+chi+paga+rimborsa+asilo_30752.phpNel caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: