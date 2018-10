richiesta di spostamento cavi telecom

3 ottobre 2018 0:00

Buongiorno,

Stiamo eseguendo lavori di consolidamento e miglioramento sismico della prima casa (viviamo nelle Marche) ed abbiamo bisogno di spostare i cavi Telecom sulla facciata principale dell'abitazione. Premetto che non siamo clienti Telecom per cui "stiamo facendo un favore" al gestore concedendo la servitù di passaggio. Da un primo sopralluogo si è chiaramente capito che lo spostamento sarà oneroso e a carico nostro. Non credo sia equo visto che io non ne usufruisco del servizio e visto che i lavori non sono per fini estetici ma per la sicurezza della casa e dei vicini poiché abitiamo in centro storico in un borgo con le case "attaccate" l'un l'altro. Come posso fare?

Ringrazio sin da ora per l'attenzione e per i vs consigli.

Elisabetta, dalla provincia di AN



Risposta:

Per gli spostamenti chiesti dal proprietario il discorso e' complesso.

La legge in più occasioni specifica che il proprietario può sempre fare sul suo fondo qualunque innovazione, e se questa comporta la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, fili, cavi, etc. NON deve farsi carico del pagamento di alcuna indennità, salvo che ciò sia stabilito dall'autorizzazione o provvedimento amministrativo che costituisce la servitù (si veda l'art.122 del RD 1775/1933 e il D.lgs.259/2003 art. 92). Per maggiori dettagli consulti la ns. scheda alla voce SPOSTAMENTI: https://sosonline.aduc.it/scheda/cavi+telefonici+elettrici+nelle+proprieta+private_21673.php