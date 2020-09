Richiesta info per situazione di ricovero RSA

Lettera

6 settembre 2020 0:00

Buon pomeriggio,

vi scrivo perchè mi trovo in una situazione complessa. I miei genitori sono separati legalmente (non sono divorziati) da ormai più di venti anni. Il rapporto fra i due non è mai stato buono e nemmeno quello di noi figli con il papà. A seguito della separazione la mia mamma ha acquistato una nuova casa a suo nome. Il mio papà ha una pensione minima di 600 euro circa e poche proprietà di scarsissimo valore. Attualmente mio padre vive in condizioni poco dignitose a causa delle sue condizioni precarie di salute (fisica e mentale) che nel tempo lo hanno portato ad un importante isolamento sociale con conseguenze di grande

trascuratezza. E' stato richiesto da parte del comune di residenza (un piccolo paesino della regione Abruzzo dove lui risiede) un intervento da parte degli assistenti sociali affinchè possano farsi carico della situazione e portarlo in una RSA o struttura per anziani. Ovviamente lui non è assolutamente in grado di farsi carico della retta quindi la mia domanda è:

1. quali sono le conseguenze che ne derivano in termini di obbligo dei figli?

2. su quali beni il comune e altre istituzioni (sistema sanitario) possono rifarsi?

3. la casa della mia mamma rientrerebbe nei beni che possono essere rivendicati?

4. E' possibile richiedere il divorzio da parte di uno dei due per far in modo che le proprietà restino ben separate in caso di rivendicazione? Se si ho letto che se l'ISEE è sotto i 10.000 euro il costo non devono sostenerlo le parti. E' vero?

5. Ho letto senza però capire molto che nei casi come quello che vi sto presentando si fa riferimento all'ISEE residenziale... posso ricevere informazioni più chiare in relazione alla situazione che vi ho presentato?

Vi ringrazio anticipatamente e in attesa di una vostra risposta

invio i miei saluti

Francesca, dalla provincia di FI



Risposta:

figli e coniuge non possono essere obbligati al pagamento dal Comune, dalla Asl o dalla RSA ma possono essere tenuti, se richiesta di vostro padre o del suo amministratore di sostegno, a corrispondere a titolo di obbligo alimentare (artt. 433 e seguenti del codice civile) un importo proporzionato alle loro disponibilità e alle esigenze del richiedente.

L'Isee viene richiesto per determinare la quota sociale, che rimane comunque a carico del solo degente, non di altri. A questo link trova le informazioni che le occorrono sull'Isee da presentare: https://www.aduc.it/articolo/rsa+nuovo+isee+determinazione+della+quota+sociale_22012.php