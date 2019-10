quando si tratta di supercondominio?

29 ottobre 2019 0:00

Data 27/10/19

Fotografo il contesto: condominio in Liguria di n.150 appartamenti vacanza (e box n 180 circa). Costruito nel 2009; l’amministratore è stato scelto dal costruttore fino all’esercizio 1/7 18 a 30/6/19. Costui era il geometra (amministratore non professionista) dipendente del costruttore.

In questi giorni è stato cambiato l’amministratore con uno studio professionale. Ora il quesito: non sono stati mai eseguiti lavori di manutenzione per porre riparo a difetti di costruzione (la garanzia decennale è stata prorogata con lettera notificata all’assemblea, per due anni. Quindi fino al 2021).

Il bilancio condominiale ha il seguente impianto di ripartizione spese. Ognuna delle cinque scale ha spese separate e per millesimi riferiti ai consumi delle utenze e manutenzioni divise per scala. Adesso i lavori straordinari da programmare: frontalini dei balconi; piscina condominiale con difetti di costruzione da riparare; impermeabilizzazione pavimenti box da proteggere da umidità di risalita = SONO DA SOMMARE PER TUTTE LE SCALE E IMPUTARE POI AD OGNI APPARTAMENTIO IN BASE AI MILLESIMI DI PROPRIETà? oppure, non parlando di supercondominio (unico condominio con unica partita Iva) OGNI CASA-SCALA DELLE CINQUE PAGA LE SUE (imputandole per millesimi ad ogni appartamento della scala dove il lavoro è da fare)? grazie

Antonio, dalla provincia di NO



Le spese per le parti comuni dell'edificio sono sostenute in misura proporzionale al valore della proprietà dai condomini in millesimi. Qualora un edificio abbia più scale o altre opere destinate a servire una parte dell'intero fabbricato le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. 1123 cc. La ripartizione spetta all'A,mm.re al quale può chiedere spiegazioni.