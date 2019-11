Pronto soccorso a pagamento in Alto Adige?

Lettera

26 novembre 2019 0:00

Buongiorno,

A settembre sono stata in montagna ed una sera, pattinando nel palazzetto di Corvara in Badia, sono caduta e mi hanno portato all'ospedale di Brunico in ambulanza. Mi hanno chiesto la tessera sanitaria e mi hanno registrato.

Oggi mi sono vista recapitare una fattura di pronto soccorso.

Anzitutto quel giorno non mi è stato detto nulla e non mi pare di aver firmato nulla (non ne sono certa perché avevo battuto la testa ed ero molto confusa anche alla dimissione).

Ma soprattutto mi chiedo: non siamo in Italia? Come mai devo pagare per un servizio che nel resto del paese è gratuito?

Non è questione di cifra (15 €) ma mi stupisce la disparità di trattamento.

Considerate che il gestore del palasport neanche mi ha dato copertura

assicurativa perché, diceva la mia caduta è dipesa dalla mia inesperienza, non da un difetto della pista.

Grazie mille

Laura, dalla provincia di RM



Risposta:

confermandole che l'Alto Adige è in Italia e in Europa, si tratta del costo del ticket previsto dalla Asl per le assistenze di pronto soccorso: https://www.asdaa.it/it/ospedali/merano/2106.asp

Ticket previsto anche in altre regioni: per esempio, in Toscana può arrivare anche a 50 euro, mentre nella sua regione (Lazio) è di 25 euro.