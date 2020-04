Lettera

30 aprile 2020 0:00

Buongiorno sono a chiedere come mi devo comportare riguardo il fatto che ho prenotato 4 diversi periodi ad Aprile a maggio, giugno e a luglio x 3 gg ognuno un hotel 5 stelle a jesolo, io abito in friuli, premetto che sono cliente fissa, quindi almeno fino a giugno non mi sarà possibile andarci e forse neanche dopo. io ho chiamato e scritto email ma mi dicono che stanno valutando il da farsi, ma la mia paura che passi il tempo e loro facciano finta di nulla. come devo agire. grazie milleLoredana, dalla provincia di UDvaluti lei se attendere o meno una loro iniziativa, altrimenti in base a quello che intende fare, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php Si ricordi, però, che la situazione delle prenotazioni di servizi turistici è questa: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+viaggi+parlamento+nega+rimborsi_31089.php