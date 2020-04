Mascherina all'ingresso negozio - legale?

Lettera

17 aprile 2020 0:00

Salve,

mi è capitato, in un negozio di Roma, di trovare un cartello all'ingresso che vietava l'ingresso alle persone non munite di mascherina.

Peraltro parliamo di un negozio parte di una nota catena in franchising della quale altri punti vendita non facevano la stessa richiesta.

La mia domanda è la seguente: " è legale negare l'accesso solo ad una parte della clientela chiedendole di indossare la mascherina se la mascherina non è resa obbligatoria nel Lazio?"

Grazie mille per l'attenzione

Tommaso, dalla provincia di RM



Risposta:

essendo un pubblico esercizio, vista la non obligatorietà per la specifica Regione e città... no, non è illegale. Faccia una segnalazione ai vigili urbani.