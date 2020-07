Lettera

2 luglio 2020 0:00

BUONASERA,ho prenotato a gennaio un viaggio in saerdegna con l'operatore "portalesardegna" versando un anticipo di oltre 1000 €. avrei dovuto saldare il tutto (alle 1800€) entro il 13 luglio e le condizioni di annullamento prevedevano questo: fino a 21 gg prima del soggiorno (doveva iniziare il 12 agosto) nessuna penale; oltre i 21 gg una percentuale crescente.Ad Aprile ho manifestato i primi dubbi sulla possibilità di effettuare il viaggio a causa del covid e conseguente situazione economica. La loro risposta, "capiamo le sue perplessità, nel caso decidesse di annullare saremo a sua completa disposizione per il rimborso dovuto, sappia però che per quanto concerne il biglietto del traghetto le verrà emesso un buono da utilizzate entro 365 gg" (costo biglietto 400€.Il 25 giugno, prendo la decisione finale di annullare il viaggio e gli mando una mail per conferma.La loro risposta, "prendiamo atto della sua disdetta e la informiamo che, nel rispetto delle nuove normative covid 19, il rimborso avverrà sotto forma di voucher".La mia replica il giorno dopo: "non esiste, esigo il rimborso come previsto dalle condizioni contrattuali"Oggi, 29-06-2020, visto che non ho ricevuto risposta, ho inviato un'altra mail dove ribadivo che non acconsentivo al rimborso tramite voucher ma solo ed esclusivamente con bonifico bancario (gli ho riportato anche le coordinate).Vorre un consiglio, è il caso di agire subito con la messa in mora o devo attendere qualche altro giorno?p.s. ovviamente ho tutte le mailgrazieMatteo (CR)il nostro consiglio è quello di inviare immediatamente una lettera di messa in mora tramite raccomandata a/r, da inviarsi alla sede legale, o tramite pec.occorre, tuttavia, sottolineare che al momento l'agenzia è legittimata a offrirle un voucher piuttosto che il rimborso originariamente previsto, ma la situazione è in divenire: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+rimborso+viaggi+punto+sulla+situazione_31185.php