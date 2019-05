Installazione ripartitori condominiale non della marca scelta in assemblea

Lettera

14 maggio 2019 0:00

Buongiorno

chiedo a voi gentilmente aiuto e consiglio in merito ad un accaduto a mio avviso truffaldino; abito in un condominio ex casa popolare ATC, dove alcuni alloggi sono di proprietà ATC mentre altri divenuti di proprietà degli inquilini (quest'ultimo è il mio caso); in assemblea siamo stati costretti a scegliere una ditta, che ha sede legale nella stessa ATC, per l'installazione delle termovalvole e dei ripartitori; dico costretti perchè la stessa ATC ha dichiarato che se non avessimo accettato il loro preventivo, non avremmo eseguito i lavori, e le future multe sarebbero state affibbiate ai proprietari.

Quindi onde evitare questioni legali, abbiamo accettato il preventivo con la richiesta di valvole termostatiche Caleffi e ripartitori Siemens. Nel contratto proposto ed accettato c'erano altre 4 marche disponibili, però alla fine dei giochi, la ditta scelta ci ha installato un ripartitore non richiesto e nemmeno messo nel contratto tra le 4 marche disponibili; questo ripartitore è della ditta Techem, ed abbiamo saputo che codesta ditta ha un software proprietario, il quale è l'unico in grado di poter leggere a fine anno le letture; pertanto siamo stati costretti anche ad utilizzare tale ditta con i propri prezzi, senza poter scegliere altri operatori, a meno di non cambiare a nostre spese il ripartitore da poco installato. Come condominio possiamo fare qualcosa in merito? Vorremmo sostituito il ripartitore con quello richiesto all'assemblea affidando i costi alla ditta che non ha rispettato il contratto da noi accettato. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Saluti

Cesare, dalla provincia di TO



Risposta:

purtroppo non comprendiamo se le modifiche di impianto da lei auspicate siano condivise dalla maggioranza dell'assemblea e supportate da una seria analisi sia dei risparmi di esercizio previsti che dei costi e delle implicazioni legali di una eventuale vertenza con la attuale ditta installatrice.