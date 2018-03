info casa disabitata

Lettera

29 marzo 2018 0:00

Buon giorno, ho una casa in provincia di Fara Sabina (Ri) di cui sono comproprietario con mia sorella a seguito della morte di nostra madre, avvenuta di recente.

La successione non è stata ancora fatta, ma vorrei sapere come procedere per non pagare Tari e altre eventuali tasse dal momento che l'abitazione, pur essendo arredata, non viene utilizzata da nessuno.

Io abito in Toscana, è possibile che le cose possano essere diverse da una regione all'altra?

Vi sarei grato per una sollecita risposta.

Cordiali saluti

Alvaro, da Prato



Risposta:

La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla morte del de cuius; essa sostituisce la dichiarazione ai fini IMU; gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, ne trasmettono copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

Dal 2014 e' attiva la nuova imposta unica comunale, IUC, fondata su due presupposti: possesso degli immobili (collegato al loro valore e natura) e fruizione dei servizi comunali.

Essa si compone di

- IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

- TARI tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore di immobili.

- TASI riferita ai servizi comunali, ovvero tributo per i servizi indivisibili, a carico del possessore e dell'utilizzatore di immobili.

Per maggiori info e particolari casi legga la ns. scheda: https://sosonline.aduc.it/scheda/nuova+iuc+imposta+unica+comunale+comprendente+imu_22057.php