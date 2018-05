Lettera

7 maggio 2018 0:00

In merito ad un istanza di definizione ho vinto la relativa deliberazione del CO.RE.COM Liguria, l'operatore doveva pagare entro 60 giorni, ho due domande: 1) i giorni per il conteggio sono di calendario o lavorativi? 2) se l'operatore telefonico non paga ho letto che devo presentare una dichiarazione al CO.RE.COM ma poi? Devo inviare una lettera di messa in mora all'operatore con conteggio di interessi relativi? A che tasso?GrazieEnrico, da Chiavari (GE)i giorni sono di calendario. La diffida deve inviarla al gestore inadempiente. Gli interessi vanno calcolati secondo il tasso annuo stabilito dalla banca d'Italia. Ma, a parte gli interessi (che sono praticamente inesistenti) la cosa piu' importante é la richiesta delle spese che ha dovuto sostenere perche' loro rispettassero la legge: