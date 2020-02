Lettera

26 febbraio 2020 0:00

Buongiorno, ho prenotato una settimana bianca dal 01/03/20 al 07/03/20 in Alto Adige (Obereggen-Nova Ponente) ho versato la caparra, non ho fatto assicurazione, vorrei disdire perché partendo da Roma ho timori per il viaggio... l’albergo mi ha detto che se disdico devo pagare il 90% dell’intero importo pattuito. Rinuncerei alla restituzione della caparra ma pagare altro mi sembra assurdo considerando che in Trentino c’è anche l’ordinanza della scuole chiuse. Potete darmi un consiglio per favore? SalutiMaria Clara, dalla provincia di RMa nostro avviso ha diritto al rimborso integrale. Qui i nostri consigli: https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+diritti+consumatori+cosa+come+fare_30693.phpSi faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: