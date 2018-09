Diamanti Dpi presso Bcc CentroMarca Banca

Lettera

29 settembre 2018 0:00

Volevo chiedervi come posso comportarmi con la mia banca BCC CentroMarca Banca, che tre anni fa mi hanno convinto ad investire in diamanti DPI,facendomi vedere depliant e andamenti oltre che positivi, facendomi spendere i miei risparmi circa 10.000 euro. Io mi sono fidato. Adesso è da inizio anno che aspetto che mi dicano qualcosa,ma non fanno altro che tirarla lunga e dicono d'aspettare la sentenza di ottobre. Cosa mi consigliate di fare?

Riccardo, dalla provincia di VE



Risposta:

Se anche il Tar del Lazio dovesse in qualche maniera accogliere le istanze, ciò non sancirebbe affatto la conclusione della vicenda.

Se non lo ha ancora fatto, presenti reclamo formale. Ecco il modulo del Mps, ovviamente cambi la banca

https://sosonline.aduc.it/modulo/investimento+diamanti+richiesta+rimborso+dpi+mps_27072.php

La prima cosa è mostrare di essere combattivi e non voler farla passare liscia alla banca. Prendere tempo è il classico atteggiamento che hanno. Con alcuni istituti siamo arrivati a minacciare l'estinzione di ogni rapporto

https://sosonline.aduc.it/modulo/investimento+diamanti+richiesta+rimborso+dpi+mps_27072.php