Covid 19=condominio chi autorizza Piscina

Lettera

28 aprile 2020 0:00

Premetto che ben altri argomenti sono importanti ora. Ma la legalità lo è anch’essa. Sono consigliere di un condominio di 150 appartamenti in Liguria ad Imperia. Le norme sono quindi quelle della regione Liguria. Oggi 26 aprile leggo che nel decreto di domani il Governo potrebbe autorizzare la riapertura piscine. Quella del mio condominio è “classificata” pubblica ad uso Privato. Fatte salve le norme (Covid 19) che ne regoleranno l’apertura (da rispettare), alcuni vorrebbero mantenerla chiusa questa estate. Le relative norme condominiali sono scritte nel regolamento che è “ Contrattuale” e che affida la gestione e responsabilità in primis all’amministratore. La mia domanda: l’amministratore o l’assemblea decidono si o no all’apertura da giugno a settembre 2020 della piscina che è servizio condominiale. Se è l’assemblea con quale maggioranza?

Antonio, dalla provincia di NO



Risposta:

fermo restando il rispetto delle disposizioni governativa, fa fede il regolamento condominiale, ove vengono stabilite le regole per il migliore uso delle cose comuni dell'edificio, nel caso specifico della piscina. Se nulla dicono vale la regola delle decisioni dell'assemblea; in caso di variazioni o divergenze sull'uso/riapertura, la maggioranza è quella indicata dall'art. 1136 1° e 2° comma.