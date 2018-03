carta di soggiorno per matrimonio

Lettera

7 marzo 2018 0:00

Salve, sono una ragazza argentina e fra un mese sposo un ragazzo italiano, in sicilia. Visto che non ho avuto molta informazione qua a palermo, cerco informazione fuori. Vorrei sapere se io devo richiedere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno. L'idea era con il mio ragazzo di andare a vivere e lavorare a barcelona, ma con il permesso di soggiorno non lo posso fare vero? invece con la carta di soggiorno si? Vorrei anche sapere se ci sono state delle modifiche, visto che ci hanno detto che per la carta di soggiorno il mio futuro marito ha bisogno di un reddito annuo, questo é vero?

Spero mi potete rispondere il più presto possibile.

Saluti cordiali,

grazie,

Anna, da Palermo



Risposta:

riteniamo che le regole dei permessi e della carta di soggiorno variano in ogni paese UE; quindi si deve informare presso l'ambasciata o Consolato spagnolo in Italia, il cui indirizzo trova su siti internet.