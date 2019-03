Azionista Banca Etruria e Fondo Indennizzo Rispamiatori

Lettera

7 marzo 2019 0:00

Buongiorno, sono diventato azionista della Banca Popolare Etruria e Lazio a partire dagli anni 2000.

Ad oggi la Banca risulta essere fallita ed acquisita da UBI Banca.

Con il decreto "mille proroghe" è stato predisposto la possibilità di un rimborso per azionisti di circa un 30%.

Il controvalore in mio possesso era di circa 25.000 con 618 azioni che mi sono state azzerate e tolte dal dossier nel 2018.

Vorrei un vostro consiglio su come procedere e sulla reale possibilità di recupero di minus e controvalore in euro.

Voglio informarvi che ho già presentato un reclamo ad UBI Banca ma mi hanno risposto negativamente in quanto non di loro competenza e non correntista di Etruria e Lazio. In sostanza queste azioni erano state comprate dalla filiale di Livorno di Banca Toscana. Grazie

Giorgio, dalla provincia di PI



Risposta:

Con la legge di Bilancio (L. 145 del 30 dicembre 2018, in vigore dal primo gennaio) è stato istituito, nei commi da 493 a 507, un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) gestito dal Ministero per l’Economia, con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Gli azionisti di Banca Etruria come lei rientrerebbero tra di indennizzabili.

Il problema è che il decreto attuativo che definisce le modalità di presentazione della domanda è ancora in bozza. Doveva essere adottato entro il 30 Gennaio e non è stato fatto.

Non appena il decreto uscirà pubblicheremo un articolo con le informazioni su come presentare domanda.

----------------

