Azioni Banca Popolare Lazio

Lettera

6 settembre 2018 0:00

Sono proprietario di azioni della Banca Popolare del Lazio che, come per il caso di Bari, sono congelate ed i soldi inutilizzabili. Il valore di mercato sta scendendo drasticamente e nessuno compra comunque.

C'è un qualche modo per potersi tutelare? Ci sono diritti che sono stati violati nei confronti di noi consumatori che ci troviamo nell'impossibilità di avere in dietro i nostri soldi?

Emiliano, dalla provincia di LT



Risposta:

La banca ha iniziato gli scambi delle azioni all'Hi-Mtf a fine anno scorso e fino ad oggi il controvalore complessivo è di 711.560 euro.

Il prezzo, da come è impostato il book con tutti a vendere e nessuno a comprare, è destinato a calare ancora moltissimo.

A parte inviamo le istruzioni per un parere su una rivalsa nei confronti della banca sul caso specifico.