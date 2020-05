Lettera

10 maggio 2020 0:00

Con altri amici abbiamo prenotato un tour in Colombia dal 10 al 22/3/2020 causa lockdown della Lombardia dal 8/3/20 non siamo potuti partire, inoltre anche Iberia dal 10/3 aveva sospeso tutti i voli da/per l’Italia, non ultimo anche la Colombia ha fatto lockdown dal 10/3. Abbiamo subito chiesto rimborso viaggio il 9/3 citando gli articoli di legge che ci impedivano di partire e non ultimo anche art.28 comma 5.L’agenzia ha risposto che avrebbe risposto nei tempi previsti dalla legge, poi ha cominciato a dire che non arrivavano i rimborsi dalla Colombia, ma di darle del tempo che sicuramente ci avrebbe rimborsato tutto.Il 24/4 ha scritto una lettera dove ci avrebbe rimborsato con voucher con destinazione predefinita, noi abbiamo chiesto voucher aperto ma in ultima lettera del 30/4/20 ha ribadito che la legge consente il rimborso voucher senza alcuna accettazione da parte del destinatario.Domani sono 60 giorni e il voucher non è arrivato, come dobbiamo comportarci o che azioni dobbiamo intraprendere verso questa agenzia?S, dalla provincia di OOsì, la legge stabilisce che è l'organizzatore del viaggio a decidere se voucher o soldi (https://www.aduc.it/comunicato/coronavirus+viaggi+parlamento+nega+rimborsi_31089.php), ma il voucher non è previsto che sia per la stessa destinazione ma di pari importo: "...emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione" (https://sosonline.aduc.it/scheda/coronavirus+misure+decreto+cura+italia_30853.php#voce%2016)Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: