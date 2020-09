Lettera

Buongiorno,a fronte di un abbonamento annuale per il trasporto scolastico usufruito solo in parte per emergenza covid ci è stato proposto un voucher nominativo e non cedibile valido per l'acquisto di un abbonamento di pari o superiore valore oppure un credito trasporto.Il problema è che mia figlia ha terminato gli studi e non ha necessità di avere un nuovo abbonamento. Il Consorzio Grandabus interpellato ha precisato che questi sono gli accordi presi con l'Agenzia della mobilità Piemontese. Praticamente se la suonano e se la ballano e il contribuente paga…E' possibile fare qualcosa in questo caso? Pare sia un problema nazionaleGrazieOrnella, da Canelli (AT)consigliamo di porre il problema al difensore civico regionale e, col suo parere, intimare il dovuto all'azienda di trasporto.Qui il difensore civico: http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico Qui per la intimazione: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php